著數情報｜迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場「SHOP醒購物狂賞」回贈優惠　最高換取$900現金券獎賞＋$400戲票禮券

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場即日起至8月31日推出「SHOP醒購物狂賞」，於以上商場以電子貨幣消費並累積滿指定分數，即可換取現金券及於逸峯廣場戲票換取禮券回贈。計劃更推出雙重獎賞，共設兩個獎賞換領階段，將優惠加碼疊高。階段1：於消費商場累積滿500分或以上，有機會換領該商場$50現金券或$100 MCL戲票禮券；累積滿1000分或以上有機會額外換領$50現金券或$100 MCL戲票禮券，每個參加者於活動期間最多可換領上述現金券各一次。階段2：於消費商場累積消費滿5000分或以上，有機會換領該商場$200現金券或$200 MCL戲票禮券，每個參加者於活動期間最多可換領現金券一次。優惠名額有限，先到先得，送完即止。

「SHOP醒購物狂賞」@迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

換領日期：即日至8月31日

換領時間︰12:00pm-10:00pm

參與商場：迎海薈（烏溪沙烏溪沙路8號）、逸峯廣場（新界東粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）、港灣豪庭廣場（大角嘴福利街8號）

詳情：

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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