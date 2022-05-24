著數情報｜屯門V city「THANKFUL WEEK感謝周」　設$1、$10專區　美妝百貨食品優惠一七折起

屯門V city明日起（25日）至5月31日一連7日舉行「THANKFUL WEEK感謝周」，推出5大消費賞，令你投身低至$1的海量優惠與高達300%回贈之中。5大消費賞包括：「$1、$10震撼價專區」以$1或$10最抵價錢享美食；「全場瘋狂買+消費券專享優惠」逾20,000款美妝潮服、健康食品及生活百貨低至一七折發售；「消費券智．潮家電賞」The Point會員憑指定積分於The Point App換領預留證，再於推廣期內以四大電子消費券消費滿指定金額，即可免費換領人氣家電；「『BID』買傾心賞」，The Point會員於推廣期內於商場使用最少$10 Point Dollar付款，即可以暗標方式，競投價值$19,800的MAXCARE傾心椅；「夏の福袋大激賞」The Point會員於5月25日在商場即日消費滿$150，即送總值超過$500的勁量福袋，高達300%回贈。福袋數量有限，換完即止。

「THANKFUL WEEK感謝周」@V city

日期：5月25日至5月31日

地址：屯門鄉事會路83號V city

詳情：bit.ly/vcythankful2022

註：資料及價錢以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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