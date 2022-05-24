3款美國Jif花生醬疑受沙門氏菌污染　食安中心籲勿食用

3款美國Jif花生醬可能受致病菌沙門氏菌污染，食安中心呼籲市民不要食用。圖為Jif的Creamy Peanut Butter。（美國食品及藥物管理局網站圖片）

食物安全中心（食安中心）昨晚（23日）發新聞稿表示，3款來自美國的Jif花生醬可能受致病菌沙門氏菌污染，呼籲市民不要食用。食安中心透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥品監督管理局（FDA）及加拿大當局分別發出通告，稱部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425（見於食用日期旁邊），均以425結尾。市民可於辦公時間致電其熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

3款Jif花生醬疑受沙門氏菌污染

1. Creamy Peanut Butter

來源地：美國

淨重：每樽454克

此日期或之前食用：2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日及2024年2月11日

2. Crunchy Peanut Butter

來源地：美國

淨重：每樽454克

此日期或之前食用：2023年11月16日、2024年1月16日及2024年2月7日

3. Creamy Peanut Butter Portion Control Cup

來源地：美國

淨重：每杯21克

此日期或之前食用：2022年10月13日、2022年11月5日及2022年11月21日

【食安中心新聞公報】