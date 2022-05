英女王登基70年白金禧遊行6月舉行　「女王最愛」哥基犬木偶成焦點

為慶祝英女王伊利沙伯二世登基70年白金禧,英國王室將於6月5日舉辦盛大遊行,穿過倫敦市中心抵達白金漢宮。遊行其中一個焦點環節「女王的最愛」(The Queen's Favourites),將由20個仿真哥基犬木偶擔任主角。牽頭的哥基木偶參照英女王18歲生日時、父母贈送的第一隻哥基犬Susan,由位於英格蘭中部城市考文垂(Coventry)的戶外藝術策劃公司Imagineer Productions製作,每個木偶神色不一,並裝上輪子,力求栩栩如生。

在「女王的最愛」環節,還有由齒輪組成的馬代表考文垂的工業歷史,其中一隻馬參照英女王4歲時父親喬治六世所送的小馬Peggy,另有140名穿上天鵝服裝的工作人員,呼應英國王室一年一度的「數天鵝」活動。

