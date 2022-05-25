英女王登基70年白金禧遊行6月舉行　「女王最愛」哥基犬木偶成焦點

為慶祝英女王伊利沙伯二世登基70年白金禧，英國王室將於6月5日舉辦盛大遊行，穿過倫敦市中心抵達白金漢宮。遊行其中一個焦點環節「女王的最愛」（The Queen's Favourites），將由20個仿真哥基犬木偶擔任主角。牽頭的哥基木偶參照英女王18歲生日時、父母贈送的第一隻哥基犬Susan，由位於英格蘭中部城市考文垂（Coventry）的戶外藝術策劃公司Imagineer Productions製作，每個木偶神色不一，並裝上輪子，力求栩栩如生。

在「女王的最愛」環節，還有由齒輪組成的馬代表考文垂的工業歷史，其中一隻馬參照英女王4歲時父親喬治六世所送的小馬Peggy，另有140名穿上天鵝服裝的工作人員，呼應英國王室一年一度的「數天鵝」活動。

（法新社）

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