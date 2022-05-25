平昌韓烤店午市放題低至$148生日優惠享七五折　聯乘本地漫畫家特色壁畫｜美食情報

平昌韓烤店聯乘兩位本地漫畫家林祥焜及甘小文，創作充滿香港本土特色及韓國街頭文化的壁畫。（圖片由相關機構提供）

平昌韓烤店開業9周年，為答謝食客支持，餐廳推出優惠，即日起午市放題平日（周一至四）每位只需$148即可品嘗各款正宗韓式料理，晚市更特設「大君御膳」和「世子御膳」兩款套餐選擇：「大君御膳」套餐任食50款食材；「世子御膳」套餐更無限量供應上等食材如醬油蝦。壽星於生日當天及前後三天光顧，可享七五折優惠及免收切餅費。

另外，平昌韓烤店更聯乘兩位本地漫畫家林祥焜及甘小文，創作充滿香港本土特色及韓國街頭文化的壁畫佈置餐廳每個角落，食客可以邊食邊欣賞兼打卡。

平昌韓烤店優惠

價錢（另設加一服務費）：

午市放題：周一至四：成人$148、周五六日：成人$158

大君御膳：周一至四：成人$218、周五六日：成人$238

世子御膳：周一至四：成人$298、周五六日：成人$318

地址：九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

電話：2612 1682

Facebook：www.facebook.com/pyeongchangmk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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