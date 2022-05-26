乾淮山湯水茶飲9食譜

左圖：乾淮山。右圖：乾淮山可與其他食材合製成湯水或茶飲。（資料圖片）

乾淮山多以藥用為主，有健脾止瀉之效，本文綜合乾淮山九個食譜供參考：乾淮山黨參薏仁湯、乾淮山鮮人參蓮子湯、乾淮山花膠雞腳湯、乾淮山花膠圓肉杞子湯、乾淮山紅蘿蔔瘦肉湯、乾淮山合掌瓜薏米湯、乾淮山核桃豬𦟌湯、淮山黨參北芪蓮子瘦肉湯、乾淮山羊肚菌薏米茶。不過，各人體質不同，如有疑問應先向註冊中醫或醫生查詢。

一．乾淮山黨參薏仁湯

中醫稱，乾淮山黨參薏仁（薏米）湯有助健脾祛濕，不過，體質熱性的人不宜經常飲用。【食譜詳情】

二．乾淮山鮮人參蓮子湯

中醫稱，人參是補氣藥材，宜日間飲用，而鮮人參功效稍遜，適合春天煲家常湯。淮山味甘性平，健脾補肺，益精固腎，有助緩和虛勞咳嗽。【食譜詳情】

三．乾淮山花膠雞腳湯

中醫稱，乾淮山花膠雞腳湯健脾、養血、滋陰。【食譜詳情】

四．乾淮山花膠圓肉杞子湯

中醫稱，花膠潤膚養顏、滋陰養血。【食譜詳情】

五．乾淮山紅蘿蔔瘦肉湯

中醫稱，淮山有健脾止瀉功效，乾淮山效果更佳。【食譜詳情】

六．乾淮山合掌瓜薏米湯（2人分量）

中醫稱，乾淮山合掌瓜薏米湯有健脾行氣祛濕作用。不過，寒性體質（手腳冰冷、口淡）、身體虛弱人士、孕婦不宜飲用。

材料：合掌瓜3個（細）、乾淮山5片、薏米30克、紅棗5粒、蜜棗2粒、陳皮1角、豬腱約80-$100、水5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。乾淮山洗淨後浸30分鐘。薏米、紅棗（去核）、蜜棗洗淨後浸5分鐘。豬腱汆水後，用凍水過冷河備用。合掌瓜洗淨、去皮、去瓤、一開二備用。水滾後，放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

七．乾淮山核桃豬𦟌湯（2人分量）

中醫稱，乾淮山核桃豬𦟌湯具健強脾胃、滋腎固精、補氣養血的功效。

材料：乾淮山5錢、核桃（連衣）2両、北芪3錢、紅棗4粒、豬𦟌1斤、生薑2片

製法：豬𦟌洗淨，用生薑、滾水燙過後拿起，其餘材料洗淨。所有材料放入煲內，加入清水8碗，煲滾後改用文火煲2小時，加鹽調味即成。

八．淮山黨參北芪蓮子瘦肉湯

中醫稱，乾淮山黨參北芪蓮子瘦肉湯，健脾益氣。

材料：乾淮山1両、黨參5錢、北芪5錢、蓮子1両、紅棗8粒、瘦肉半斤

製法：洗淨所有材料，用8碗水煮約2小時即成。

九．乾淮山羊肚菌薏米茶（3人分量）

中醫稱，乾淮山益氣健脾，薏米祛濕，羊肚菌惹味又補腦，適合夏日補脾。

材料：乾淮山300克、羊肚菌9條、薏米200克、水2000毫升

製法：乾淮山、羊肚菌、薏米沖洗乾淨。所有材料放入鍋中，加水，用中火煮約1個半小時，即成。

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