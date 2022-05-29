下午茶之選：Leonor Greyl X 數碼港艾美酒店　歎三層架下午茶獲贈護髮體驗套裝

香港數碼港艾美酒店的Southside Bistro餐廳聯乘法國護髮品牌Leonor Greyl 5月28日至7月31日推出「夏日清香」三層架下午茶，四款創新鹹點包括玫瑰伏特加煙熏三文魚多士配紅菜頭乳酪和細香葱、香脆藜麥松露芝士球，；甜點有蜂蜜開心果千層酥、玫瑰朱古力千層蛋糕、有機藜麥粗麥蛋糕、芒果紅桑子慕絲蛋糕、玫瑰花杯子蛋糕、香檳野莓啫喱，還有新鮮烘焙原味及葡萄乾鬆餅，配以諾曼地農場牛油及自家製玫瑰花瓣醬。惠顧兩位用「夏日清香下午茶」可免費獲贈Leonor Greyl天然護髮體驗套裝。數量有限，送完即止。

Leonor Greyl X 香港數碼港艾美酒店「夏日清香」三層架下午茶

供應期：5月28日-7月31日

供應時間：每日3pm-5pm

價錢：兩位$568（+$100可將飲品升級至玫瑰氣泡酒特調兩杯）（另設加一服務費）

餐牌：online.flippingbook.com/view/954998229

地址：香港數碼港道100號香港數碼港艾美酒店4樓

電話：2980 7417

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm