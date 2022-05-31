GUCCI Beauty啞光霧面唇釉塑造柔和妝感　防水眼線液打造煙燻眼妝｜2022妝品

GUCCI Beauty推出全新Rouge à Lèvres Liquide Mat啞光霧面唇釉及Stylo Dèfinition L'Obscur眼線液。啞光霧面唇釉質地由膏狀轉化成粉狀，締造持久不脫色柔和啞緻妝感。唇釉整個系列均採用充滿活力的夕陽色調，顯色度高，不會鎖於唇紋、暈染、脫色，或沾染衣服，輕盈質感的配方塑造如裸唇般的自在舒適感。Stylo Dèfinition L'Obscur眼線液則為煙燻眼妝度身訂造，防水緞面效果持妝達18小時。

GUCCI Beauty Rouge à Lèvres Liquide Mat啞光霧面唇釉（9種色調）：$318

GUCCI Beauty Stylo Définition L’Obscur防水眼線液：$335

銷售點：GUCCI Beauty美妝及香水專櫃

查詢電話：3755 4592

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022妝品：bit.ly/33S2Y49

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