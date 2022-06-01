大夢細想展覽@灣仔茂蘿街　「奇異的夢境花園」鬧市中發夢｜好去處

香港設計中心面向公眾的平台「設計光譜」（Design Spectrum）慶祝中心20周年的最後一個壓軸展覽──「大夢細想」（Dream Big Think Small）由即日至7月17日於灣仔茂蘿街7號舉行。展覽中的委約作品「奇異的夢境花園」將展期延至6月12日，創作團隊為4個不同媒介的設計單位，他們把空間分割成兩個不同的夢境，帶來一個短暫逃離現實的夢想空間，透過視覺、聽覺和觸感，讓參觀者一起發夢。此外，策展人亦帶來其他20多個有關「夢」的設計項目，透過4個展區展出。

欣賞展覽後亦可一同動手「造夢」，包括以由Kevin Cheung設計的環保DIY材料包，利用廢棄飲品罐製作成可動的雀仔玩具，材料包只需參加公眾導賞團便可免費得到。本地設計單位LeeeeeeToy為是次展覽特別製作的搪膠公仔「築夢 大地之子」亦在設計精品店DS Shop發售（$280）。

「大夢細想」展覽

「奇異的夢境花園」展期：即日至6月12日

其他展覽展期：即日至7月17日

公眾導賞團日期：6月5日、6月26日、7月9日、7月17日（每日兩場，時間分別為2:30pm-3:15pm及4:00pm-4:45pm）

時間：10:00am-7:00pm（周一至日）

地點：灣仔茂蘿街7號3樓

註：資料以主辦機構公布為準

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm