GODIVA黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷　6月2至5日限時優惠買一送一｜著數情報

GODIVA黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷 6月2至5日推出限量買一送一優惠（圖片由相關機構提供）

GODIVA首次推出新升級黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷優惠，於6月2日至5日下午1時起推出買一送一優惠，限售200套。濃郁香醇的黑巧克力味軟雪糕以甘香巧克力脆筒盛載，純手工巧克力刨花卷佈滿軟雪糕，帶來香濃滋味。

除了軟雪糕優惠，最受小朋友歡迎的GODIVA童趣系列，亦首次推出買三送一優惠。四款童趣禮盒內有獨立包裝的G cube松露巧克力及盒裝巧克力豆，櫻花粉、寶石藍、微風藍與糖果紅禮盒，適合不同性格的小朋友。

‧GODIVA新升級黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷 買一送一

優惠期：6月2日至5日（每店每天下午1時起限售200套）

售價：$55兩支（原價$110）

‧童趣系列 買三送一

優惠期：即日起至2022年6月30日

售價：$357任選四盒童趣禮盒（原價$476）

GODIVA專門店地址：www.godiva.com.hk/boutiques.html

‧買一送一優惠期間店舖只提供一款指定味道軟雪糕，其他味道將暫停。優惠只適用於香港GODIVA專門店（新都會廣場、期間限定店、機場及免稅店除外）。優惠不得與其他優惠同時使用，包括VIP生日折扣。數量有限，售完即止。

註：資料及價錢以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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