端午假期好去處｜淺水灣The Pulse X SPCA寵物及手作市集　Sing Sing Rabbit打卡裝置＋「寵愛油畫」畫展＋尋寶遊戲

免費穿梭巴士時間表：左圖為金鐘開往淺水灣The Pulse時間表，右圖為淺水灣The Pulse開往金鐘時間表（圖片由相關機構提供）

The Pulse X SPCA X Sing Sing Rabbit「同寵孩」寵物及手作市集（圖片由相關機構提供）

The Pulse X SPCA X Sing Sing Rabbit「同寵孩」寵物及手作市集（圖片由相關機構提供）

The Pulse X SPCA X Sing Sing Rabbit「同寵孩」寵物及手作市集（圖片由相關機構提供）

淺水灣The Pulse商場聯同SPCA（香港愛護動物協會）及Sing Sing Rabbit於6月3至5日舉行「同寵孩」寵物及手作市集。屆時場內除了集結過百檔與寵物相關的市集單位和手作人與大家交流外，更會展出「寵愛油畫」的油畫師Darling Ho數十幅作品，而Sing Sing Rabbit和她的糖果朋友亦會化身主題裝置，跑到場內不同角落與大家合照，共度歡樂假期。

除此之外，小朋友更可免費大玩「Sing Sing Ninja尋寶遊戲」，贏取過千份禮物，包括第三代AirPods或日本Bruno多功能電烤盤，大家切勿錯過。活動更設有免費穿梭巴士來往金鐘海富中心和The Pulse，方便大家前往逛遊市集。

The Pulse X SPCA X Sing Sing Rabbit「同寵孩」寵物及手作市集

日期：6月3至5日（周五至周日）

時間：12:00pm-7:00pm

地址：淺水灣海灘道28號the pulse三樓及天台

電話：2815 8888

詳情：www.thepulse.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

活動情報：bit.ly/38T2cGT

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