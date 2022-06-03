湯水食譜：粉葛扁豆鯪魚湯 舒筋活絡祛濕
文章日期：2022年06月03日
想煲湯飲兼祛濕？「粉葛扁豆鯪魚湯」性質平和，四季皆宜，有助舒筋活絡和祛濕。不過，痛風人士不宜飲用，消化力弱人士不宜吃太多湯渣。
粉葛扁豆鯪魚湯（2人分量）
材料：
粉葛 1件（可指明要2人分量，並請店主代為去皮及切件）
鯪魚 1條
扁豆 15克
赤小豆 15克
陳皮 1片
蜜棗 2粒
厚薑片 2片
豬腱 約$80
油 適量
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 鯪魚洗淨及去除內臟，以廚房紙吸乾魚身水分。以一片薑和油熱鑊，將魚的兩邊煎至金黃色，放暖後以煲湯魚袋盛好備用。
2. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。
3. 豬腱汆水後，用凍水過冷河備用。
4. 洗淨扁豆及赤小豆，浸約10分鐘。
5. 洗淨粉葛及蜜棗備用。
6. 水滾後放入所有材料（包括另一片薑），再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成。
煲湯貼士：粉葛重身，尤其要定時拌勻湯水，如每30分鐘拌勻一次，以免「黐底」。
中醫貼士：粉葛解肌退熱、生津解渴、升陽止瀉、舒筋活絡。鯪魚甘平無毒、扁豆健脾祛濕、赤小豆健脾利水。粉葛鯪魚湯性質平和，四季皆宜，潮濕時飲用更佳。煲湯時間不宜太長，用明火煲2個半小時為佳，否則煲太耐會變成老火湯，反而有燥熱反效果，營養也會流失。如果用壓力煲或智能煲，有助短時間令粉葛和豆類煮腍。
注意：痛風人士不宜飲用，消化力弱人士不宜吃太多湯渣。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
湯水食譜：bit.ly/3t8ccmJ
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