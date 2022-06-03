湯水食譜：粉葛扁豆鯪魚湯　舒筋活絡祛濕

想煲湯飲兼祛濕？「粉葛扁豆鯪魚湯」性質平和，四季皆宜，有助舒筋活絡和祛濕。不過，痛風人士不宜飲用，消化力弱人士不宜吃太多湯渣。

粉葛 扁豆 鯪魚湯（2人分量）

材料：

粉葛 1件（可指明要2人分量，並請店主代為去皮及切件）

鯪魚 1條

扁豆 15克

赤小豆 15克

陳皮 1片

蜜棗 2粒

厚薑片 2片

豬腱 約$80

油 適量

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 鯪魚洗淨及去除內臟，以廚房紙吸乾魚身水分。以一片薑和油熱鑊，將魚的兩邊煎至金黃色，放暖後以煲湯魚袋盛好備用。

2. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

3. 豬腱汆水後，用凍水過冷河備用。

4. 洗淨扁豆及赤小豆，浸約10分鐘。

5. 洗淨粉葛及蜜棗備用。

6. 水滾後放入所有材料（包括另一片薑），再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成。

煲湯貼士：粉葛重身，尤其要定時拌勻湯水，如每30分鐘拌勻一次，以免「黐底」。

中醫貼士：粉葛解肌退熱、生津解渴、升陽止瀉、舒筋活絡。鯪魚甘平無毒、扁豆健脾祛濕、赤小豆健脾利水。粉葛鯪魚湯性質平和，四季皆宜，潮濕時飲用更佳。煲湯時間不宜太長，用明火煲2個半小時為佳，否則煲太耐會變成老火湯，反而有燥熱反效果，營養也會流失。如果用壓力煲或智能煲，有助短時間令粉葛和豆類煮腍。

注意：痛風人士不宜飲用，消化力弱人士不宜吃太多湯渣。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

食用魚知多啲：鯪魚

湯水食譜：bit.ly/3t8ccmJ

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