英女王登基70年｜白金漢宮露台觀飛行表演 路易小王子單眼揮手、露齒掩耳表情趣怪【短片．多圖】
文章日期：2022年06月03日
英女王伊利沙伯二世登基70周年，一連4天的官方慶祝活動周四（2日）以閱兵儀式揭開序幕，96歲英女王在白金漢宮露台，與王儲查理斯夫婦、威廉王子夫婦與三個孩子（喬治小王子、夏洛特小公主、路易小王子）一同觀賞空軍飛行隊飛越上空。威廉王子幼子路易小王子站在英女王旁邊，時而揮手，時而掩面或發呆，表情多多又趣怪。當空軍飛越白金漢宮上空時，路易小王子更張口掩着耳朵，似乎是受不了飛機的噪音，流露真性情。
4歲路易小王子身穿藍白色「水手裝」，站在曾祖母英女王旁邊，甚為搶鏡。肯辛頓宮Twitter發布的照片中，英女王與路易小王子對望，英女王面露笑容，展現兩人互動溫馨的一面。
（綜合）
英女王登基70年 相關報道：
英女王數碼初接觸 1976年發首封王室電郵 2019年IG分享高祖父信件
英媒資深王室攝影師：英女王優雅不慌亂 愛狗愛馬因不知她女王身分
英國6月一連4天公眾假慶祝 包括英女王壽辰閱兵、大型社區聚餐
英女王登基70年白金禧遊行6月舉行 「女王最愛」哥基犬木偶成焦點
哈里梅根愛女Lilibet 2021年報道：
哈里女兒取名Lilibet源自英女王暱稱 暱稱由來原來與「BB話」有關
哈里梅根一家四口聖誕卡 6個月大愛女Lilibet首度公開亮相