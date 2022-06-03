英女王登基70年｜白金漢宮露台觀飛行表演　路易小王子單眼揮手、露齒掩耳表情趣怪【短片．多圖】

英女王（左）在白金漢宮露台觀看空軍表演，站在旁邊的曾孫路易小王子（右）在飛機飛過時，一度張口掩耳，表情趣怪。（法新社）

英女王（左）在白金漢宮露台觀看空軍表演，站在旁邊的曾孫路易小王子（中）在飛機飛越上空時，一度張口掩耳，表情趣怪。（法新社）

英國路易小王子昨日（6月2日）在白金漢宮露台觀看閱兵及空軍飛行表演時，表情多多，十分搶鏡。（法新社）

英女王伊利沙伯二世登基70周年，一連4天的官方慶祝活動周四（2日）以閱兵儀式揭開序幕，96歲英女王在白金漢宮露台，與王儲查理斯夫婦、威廉王子夫婦與三個孩子（喬治小王子、夏洛特小公主、路易小王子）一同觀賞空軍飛行隊飛越上空。威廉王子幼子路易小王子站在英女王旁邊，時而揮手，時而掩面或發呆，表情多多又趣怪。當空軍飛越白金漢宮上空時，路易小王子更張口掩着耳朵，似乎是受不了飛機的噪音，流露真性情。

4歲路易小王子身穿藍白色「水手裝」，站在曾祖母英女王旁邊，甚為搶鏡。肯辛頓宮Twitter發布的照片中，英女王與路易小王子對望，英女王面露笑容，展現兩人互動溫馨的一面。

（綜合）

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