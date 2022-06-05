下午茶之選｜HABA X 帝苑酒店J's Bar Bistro　eShop預訂下午茶八八折

帝苑酒店J's Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA 6月1日至7月31日聯手推出全新「雪白極緻下午茶」，茶點有原盒黑魚子醬（10克）、鴨肝法式小甜包、火龍果菠蘿沙律、金粟青瓜番茄乾脆撻、迷你魚柳漢堡包配他他汁、意大利芝士脆棒、傳統的英式鬆餅（原味和葡萄乾）、白朱古力蛋、白朱古力貝殼蛋糕、馬卡龍、即焗法式柑橘梳乎厘、奇異果拿破崙、白朱古力蝴蝶酥。兩位惠顧一份下午茶可免費獲贈精美HABA「雪白亮肌保濕套裝」一份。在酒店eShop購買下午茶套餐，可獲八八折優惠。

HABA X 帝苑酒店J's Bar Bistro「雪白極緻下午茶」

供應期：6月1日-7月31日

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$628（另設加一服務費） eShop優惠價$615.4

酒店eShop：bit.ly/3x06aFQ

下午茶餐牌：bit.ly/3tfPcCv

地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓

電話：2733 2088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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