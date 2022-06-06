機動恐龍展@銅鑼灣時代廣場、尖沙嘴海港城　觀劍龍暴龍、工作坊、換閃卡

銅鑼灣時代廣場及尖沙嘴海港城明日（7日）起舉行「夏日快閃：機動恐龍展」，分別展出1：1機動劍龍和暴龍之外，還舉辦一系列主題活動，例如：捐款$180可登記參加「恐龍學院」機動恐龍工作坊、捐款$20可參與「恐龍獵人之旅」儲印章換恐龍閃卡、讚好商場facebook專頁換恐龍主題贈品等。活動收益將全數撥捐領賢慈善基金。

「恐龍學院」@尖沙嘴海港城

日期︰6月12日-7月10日逢周日，每日三節

地點︰海港城「海運觀點」

時間︰10:00am-10:40am（第一節）、11:00am-11:40am（第二節）、12:00nn-12:40nn（第三節）

每節名額為16位6-12歲小朋友，每位參加者最多由一名家長或監護人陪同。

報名詳情：www.harbourcityonline.com

「恐龍學院」@銅鑼灣時代廣場

日期︰6月11日-7月9日逢周六，每日三節

時間︰10:00am-10:40am（第一節）、11:00am-11:40am（第二節）、12:00nn-12:40nn（第三節）

每節名額為15位8-12歲小朋友，只供參加者出席。

集合地點︰時代廣場「露天廣場」大型機動劍龍裝置旁邊

工作坊地點︰時代廣場13樓（近戲院扶手電梯旁）

報名詳情：eshop.timessquare.com.hk

機動暴龍@尖沙嘴海港城

日期：6月7日至7月17日

地點：尖沙嘴海港城「海運觀點」

機動劍龍@銅鑼灣時代廣場

日期：6月7日至7月10日

地點：銅鑼灣時代廣場「露天廣場」

註：活動詳情以主辦機構最新公布為準

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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