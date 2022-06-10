7-11著數情報｜6月11日「yuu折日」買滿$71享八九折　指定Haagen-Dazs雪糕平均$16.7一件｜7仔消費情報

7-Eleven（7-11）便利店明日（6月11日）推出限定一日的「yuu折日」，當日上午7時起，yuu會員於7-Eleven購物滿$71，即享八九折優惠，配合今期推出多款精選著數優惠，重點優惠包括各款Haagen-Dazs迷你杯／雪糕批（折實價$133.5/8件）、7-SELECT x 日本人氣「吉士忌廉包」專賣店八天堂甜點系列白桃醬吉士忌廉泡芙及白桃吉士忌廉蛋糕（折實價$13.4/件）、樂事期間限定日式香草奶油濃湯味及韓式炆牛肋骨味薯片（折實價$26.7/2件）等。

除了可以賺取yuu積分，購買指定貨品更可獲取yuu印花，再配合PayMe限定獨家優惠，只要消費滿$20或以上並使用PayMe付款，即可享$6即時回贈，著數多籮籮。

註：優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式

7-11消費情報︰bit.ly/3sog0Qp

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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