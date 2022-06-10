可口可樂限量版「和、在、玩」包裝　玩線上遊戲+限時動態濾鏡｜消費情報

可口可樂最新呈獻限量版「和、在、玩」系列包裝（圖片由相關機構提供）

可口可樂最新呈獻限量版「和、在、玩」系列包裝（圖片由相關機構提供）

可口可樂最新呈獻限量版「和、在、玩」系列包裝，以時下流行用語及活動為靈感，配合繽紛的配色及活潑插畫，在不同口味及包裝的可口可樂分別印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，集齊三款不同設計的可口可樂，即可組合出創意活動點子。

另外，可口可樂更推出線上音樂節拍遊戲——可口可樂音樂派對，粉絲由6月15日起只要掃描可口可樂限量版「和、在、玩」系列包裝的樽蓋底或拉環上QR碼，或登上iCoke.hk，即可進入可口可樂音樂派對，上載相片設定個人化頭像，以專屬角色稱霸虛擬舞台。遊戲中，玩家不但可以享受音樂單機遊戲挑戰，配合勁歌節拍按出相應的舞步；更可邀請好友同台競技，自設的角色將在對方的遊戲舞台上現身，互相為對方伴舞！

消費者更可以挑戰可口可樂「和、在、玩」限時動態濾鏡，贏取一年免費可口可樂。活動於6月中旬開始，可口可樂迷可以留意官方社交平台公布詳情。

網址：iCoke.hk

Facebook：https://www.facebook.com/cocacolaHK

註：資料以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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