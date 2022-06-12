下午茶之選：The London Essence Co. X 香港W酒店　「粉紅夏沫」下午茶　網上預訂八折

香港W酒店聯乘英國高級飲料品牌The London Essence Co.，即日至8月31日推出「粉紅夏沫」下午茶，鹹點包括龍蝦沙律奶油麵包配魚子醬、蘇格蘭煙三文魚配黑麥多士、青檸忌廉芝士及三文魚籽、加冕雞肉三文治配香桃芒果酸辣醬、香桃餡餅配火腿脆、小黃瓜及薄荷芝士配菠菜麵包卷。甜點有花生牛油朱古力條、百香果戚風蛋糕、西柚青檸果撻、香桃伯爵茶凍、白桃朱古力棒棒糖，以及英式鬆餅配香橙番石榴果醬及奶油。下午茶佐以滿載粉色浪漫氣息的野餐籃。野餐籃內有London Essence白桃茉莉梳打水，以及調製飲料，顧客可動手製作清涼夏日特飲──「粉紅泡沫」無酒精調飲，或「絢耀夏日」特色雞尾酒。在W網上商店KITCHEN餐廳網頁預訂下午茶，可獲八折優惠（加一服務費按原價計算）。

The London Essence Co. X 香港W酒店「粉紅夏沫」下午茶

供應期：即日至8月31日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

價錢：周一至周五（非公眾假期） 兩位$618（包括茶或咖啡及London Essence白桃茉莉梳打水兩支）（另設加一服務費）

周六、周日及公眾假期 兩位$798（包括茶或咖啡、London Essence白桃茉莉梳打水兩支配調製特飲）（另設加一服務費）

W網上商店：bit.ly/kitchenshophk

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號香港W酒店6樓KITCHEN餐廳

電話：3717 2299

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm