DIY素食譜︰素莎樂美腸　自製植物肉無難度【短片】

捲起麵團，弄成長腸形。（何芍盈攝）

植物肉（素肉）近年興起，素食者偶爾想品嘗及感受肉的口感和味道，不妨試試製作素腸。PMQ元創方策劃「味道圖書館」（Taste Library）分享素莎樂美腸食譜，大家可跟着短片一同製作。

素莎樂美腸

乾材料：

小麥蛋白麵粉／高筋麵粉 100克

海鹽 1湯匙

乾香芹葉 1湯匙

乾牛至葉 1湯匙

辣椒粉 半湯匙

黑胡椒粒 半湯匙

白胡椒粒 半湯匙

乾辣椒碎 半湯匙

茴香籽 半湯匙

濕材料：

硬豆腐 100克

蒜頭 1/4粒

洋葱 1/4個

紅菜頭 半個

橄欖 4粒

醬料：

番茄醬 1湯匙

豉油 1湯匙

味噌 1湯匙

米醋 半湯匙

紅菜頭汁 半湯匙

椰子油 半湯匙

橄欖油 半湯匙

製法：

1. 黑白胡椒粒可稍微拍碎，混合乾香料與粉類材料。

2. 蒜頭、洋葱、紅菜頭切碎，橄欖切粒。豆腐壓碎將水分稍為倒掉，一次過將材料放到粉中搓勻。

3. 攪勻番茄醬、豉油、味噌、米醋、紅菜頭汁、椰子油及橄欖油，再一次過放到乾麵團中搓勻。

4. 逐少加水，邊搓邊加，直至不太乾身，均勻搓好為止。

5. 壓扁麵團，均勻加入雪凍的椰子油，再捲起麵團，弄成長腸形。

6. 淋上橄欖油，並以錫紙包好。

7. 以220度焗60分鐘，或280度焗45分鐘，即成。

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