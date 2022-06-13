下午茶之選｜大澳文物酒店10周年　下午茶嘗水鄉風味　導賞團遊古蹟體驗大澳文化

大澳文物酒店為慶祝10周年里程碑，玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout即日至9月30日推出「10周年期間限定下午茶」，精選十道以蝦醬、鹹魚、鹹蛋黃、紫貝天葵等大澳地道食材入饌的經典美食，包括蝦多士伴大澳蝦醬蛋黃醬、脆香大澳蝦醬雞翼、大澳黃金炸魷魚圈、大澳蝦醬豬扒包配薯條、炸魚薯條伴蝦醬他他汁、大澳一品炒香苗、香煎大澳鹹魚肉餅配香苗、大澳蝦籽鮮蝦雲吞麵、大澳紫貝天葵雞蛋仔配雪糕及大澳紫貝天葵芝士餅，食客可從這十道菜式選擇一款，配紅樹林特飲、咖啡或茶，限時優惠每位只需$120。惠顧「10周年期間限定下午茶」兩客，可獲贈120周年紀念環保袋乙個。數量有限，送完即止。

另外，酒店開放予公眾參觀，每天下午3時、3時半及4時設有3團導賞團，歷時20分鐘，讓大家近距離體驗舊大澳警署的歷史，再由導賞員帶領穿梭酒店、看守塔、玻璃屋頂餐廳及文物探知中心。參加者亦可以了解客房的原本用途，探索大澳歷史及寧靜的漁村風貌，深度認識這個歷史悠久的水鄉。

「10周年期間限定下午茶」@香港大澳文物酒店

供應期：即日至9月30日

供應時間：每日2:30pm-5:00pm

價錢：$120／位（另設加一服務費）

地址：大嶼山大澳石仔埗街香港大澳文物酒店一樓Tai O Lookout餐廳

電話：2985 8383

網址：www.taioheritagehotel.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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