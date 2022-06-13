廚具家品展@觀塘YM2裕民坊、荃灣荃新天地　逾百家品優惠低至二五折　$250購買總值$3000組合｜著數情報

觀塘YM2裕民坊聯同荃灣荃新天地即日至7月4日舉行「廚具家品展」。近30個廚具品牌分兩階段參展，參展品牌會推出激搶優惠，逾百款廚具家品以低至二五折超值價發售，當中包括美思工房Saveur Selects鍋具套裝、天上野生鐵皇、Happy Call雙面鍋等。此外，廚具家品展期間，顧客於YM2裕民坊消費滿$500，或於荃新天地以S+ REWARDS會員25點數，可於指定日子換領「A+B+C自選組合預留證」，以震撼價$250購買總值高達$3000的廚具家品組合，當中包括Staub圓形燉鍋、recolte日式小電鍋、Fissler三件組小鍋禮品套裝、Happy Call雙面鍋、匡橋懸浮鑊等。

YM2裕民坊‧荃新天地「廚具家品展」

第1階段

日期：6月10-19日

時間：11:00am-9:00pm

地點：YM2裕民坊L1中庭

第2階段

日期：6月21日-7月4日

時間：11:00am-9:00pm

地點：荃新天地1期商層地下中庭

註：資料詳情以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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