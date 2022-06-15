HomeSquare「香港家居折2022」　家俬家品優惠低至$1、一折｜著數情報

HomeSquare「香港家居折2022」將於7月11日至8月14日舉行，60,000件精選激筍名牌家俬家品，低至$1、一折發售。顧客於6月13日至7月10日期間在商場以電子消費滿$6000，登記成為Smart Buyer，有機會搶先在公開發售前預留至抵家俬家品。

HomeSquare亦將推出三重消費禮遇：「The Point會員精明賞」、「滙豐及VISA信用卡消費優惠」、「消費券加碼賞」。The Point by SHKP會員7月11日至8月14日期間，憑300積分於「新地商場」手機App中兌換指定優惠貨品的「Smart Buy預留證」，便可於三日內到HomeSquare以低至二七折的「Smart Buy價」購買心頭好。活動期間，於HomeSquare家居商舖及HomeCircle陳列室，以滙豐及VISA信用卡簽帳可以換取高達$900消費現金券；簽帳滿指定金額可參加有獎遊戲，有機會贏取高達$150,000獎品。

HomeSquare「香港家居折2022」

日期：7月11日-8月14日

時間：11:00am-9:00pm

地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口，新城市中央廣場）

電話：2634 0666／2634 0003

Smart Buyer專屬預留日

(1) 6月13日-7月10日：以電子消費滿$6000，可在網上登記成為Smart Buyer

(2) 7月11-12日：登入網站預留心儀貨品

(3) 7月17日：到場付款及取貨

公眾預留日

(1) 7月13-15日：登入網站預留心儀貨品

(2) 7月17日：到場付款及取貨

HomeSquare家具家品預留網：www.smartbuyweeks2022.com

註：資料及價錢以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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