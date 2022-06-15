消委會．牀單｜牀單針數高較柔軟耐用　Cherry抗菌牀單未說明針數單位、J-Tex X Hallmark牀品套裝實際針數少逾36%

牀單質量或會影響睡眠質素，一般認為牀單針數愈高代表布料質素愈好，價格亦較高。消委會測試15款牀單或牀褥套，發現只有6款牀單樣本在包裝上標示針數，不少牀品以不同方式如每10平方厘米、每10平方吋標示針數，其中「Cherry」牀單的標示針數無說明單位，「優雅詩J-Tex X Hallmark」一款牀品套裝實際針數與標示相差逾36%，差異較大，或令消費者誤會。

消委會表示，牀具針數指牀具所用布料的紗線密度，代表每平方吋的織布上經線和緯線的數量（warp and weft）的總和。產品每1平方吋或1平方厘米上的紗線愈多，代表每根編織所用紗線愈細和紗線排列密度愈高；紗線愈幼細，布料質感一般較柔軟光滑及更耐用。

1款牀單標示針數無說明單位（品牌及產品名稱／大約零售價／標示針數／檢測所得針數／總評*）

Cherry瑞士專利抗菌系列／$639／1300針／每平方吋326／3.5

1款牀單實際針數與標示差異較大

優雅詩（J-Tex X Hallmark）天絲印花抗菌抗塵蟎牀品套裝／$967／每10平方厘米1888（每平方吋479）／每平方吋302／3.5

*評分最高為5分

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