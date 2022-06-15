消委會‧方包｜健康方包配搭「雞蛋雜菜三文治」較低脂低糖【附三文治存放注意】

三文治製作簡單，配搭不同食材可作為早午餐或小食的選擇。消委會建議，製作三文治時，宜選擇全麥麵包，增加膳食纖維攝取；不宜使用高鈉、高脂和高糖的配料，以減少鈉、脂肪和糖的攝入，宜搭配優質蛋白質食物和蔬菜，例如「雞蛋雜菜三文治」相比起「奶油多士」，總脂肪和糖含量大大減少（見圖），是相對健康的方包配搭。

三文治存放注意：非即時進食宜放雪櫃

消委會提醒，三文治製作完成後最好盡快食用，如非即時食用，應於兩小時內把三文治放進雪櫃冷藏；如於室溫存放超過兩小時，便不應放進雪櫃，並應在4小時內食用。於室溫存放超過4小時的三文治應該棄掉。

雞蛋雜菜三文治

材料：麥方包兩片、炒蛋（一隻雞蛋）、西生菜少許、番茄少許

營養成分估計：糖 4.0克、總脂肪 10.3克、鈉 398毫克

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