MOKO新世紀廣場「Kanahei's small animals夏日國際美食及精品市集」　 P助與粉紅兔兔3米高裝置+期間限定店賣獨家精品｜活動情報

旺角MOKO新世紀廣場即日至6月26日舉辦「Kanahei's small animals夏日國際美食及精品市集」，日本插畫家Kanahei創作的小動物P助與粉紅兔兔首次以和風浴衣造型現身於市集，更化身為打卡裝置，遍佈商場中庭及1樓與大家暢遊夏祭，當中3米高的粉紅兔兔裝置最為矚目。同場設有期間限定店，出售多款獨家發售的P助與粉紅兔兔精品，包括身穿浴衣的公仔鎖匙扣、窩居必備的吸水地毯以及首次售賣的插畫和風Tee，亦有MOKO獨家售賣的粉紅兔兔手工雪條和「呆萌樣」馬卡龍等山下菓子夏祭甜品。

場內同期設置近20個夏祭屋台，配以極有夏祭氣氛的日式燈籠，最啱打卡。顧客更可以優惠價購入多款滋味食品，包括蔘茸海味、地道特色小食、美酒等。

MOKO新世紀廣場「Kanahei's small animals夏日國際美食及精品市集」

日期：即日至6月26日

時間：11:00am-9:00pm

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭及1樓

查詢電話：2397 0790

網址：www.moko.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

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