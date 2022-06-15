置富Malls App推商場電子禮券  送總值50萬元電子禮券禮品（+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈、城中薈）

為慶祝置富Malls手機應用程式「Fortune+」2周年，置富Malls旗下12大商場（+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈及城中薈），6月22日起啟動會員優惠五重賞計劃，同時更是「Fortune+」首次推出電子禮券獎賞計劃，送出總值50萬元全新置富Malls電子禮券及禮品，從衣、食及玩三方面推出五大優惠。

五大優惠

第一激：「Fortune+ 2周年慶」MUST-GET迎新大禮包，新會員入會即享置富Malls電子禮券及500Point+積分；

第二激：超抵低至三折積分換領置富Malls電子禮券，超過200間參與商戶隨你「賞」用；

第三激：「最高消費購物賞」──12大商場之最高消費首三名會員，將贏走電子產品、人氣廚具或多功能美髮產品；

第四激：「分Fun有禮．超值筍貨」──低至五折Point+積分，換走姆明一族精品、多款實用家品及美妝產品；

第五激： 「購物狂賞獎上獎」──消費滿額即賺置富Malls $30電子禮券及Point+積分。

置富Malls手機應用程式「Fortune+ 2周年慶」迎新大禮包

日期：6月22日-7月5日

超抵積分換領置富Malls電子禮券

日期：6月22日-7月5日

最高消費購物賞

日期：6月22日-7月21日

「分Fun有禮．超值筍貨」

日期：6月22日-7月21日

「購物狂賞獎上獎」

日期：7月6日-7月21日

網站：www.fortunemalls.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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