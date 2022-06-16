牀單4種常見物料各有優缺　消委會教路：絲綢軟滑易「走紗」、聚酯纖維或令皮膚不適

牀單有不同種類，市面上較常見牀單物料包括棉、聚酯纖維（polyester）、絲綢（silk），以及萊賽爾（lyocell）和莫代爾（modal）纖維，4種物料各有優缺，消委會說明4種物料的優缺點。

牀單4種常見物料優缺點

1. 棉

優點：天然纖維，價格較便宜，而且一般易於處理和清洗，棉製牀單亦十分舒適透氣。棉的天然含水量約為6至7%。

缺點：製作過程中會使用大量殺蟲水及肥料，因此被批評不夠環保。

2. 聚酯纖維

優點：人造纖維，強度、耐磨性和抗化學性高，而且有良好的抗變形性及抗老化性。

缺點：含水量接近零，接觸人體時或會令部分人皮膚感到不適。

3. 絲綢

優點：天然纖維，含水量較高，質感十分軟滑，屬於較精緻物料。

缺點：日常使用時容易「走紗」，洗濯時需要小心處理。抽取絲綢的過程不人道，因而被環保組織批評。

4. 萊賽爾和莫代爾纖維

優點：近年新興物料，從木漿中的天然纖維提煉，通過專門的紡絲工藝加工成纖維，製作過程較少產生環境污染。含水量高達13%，質地十分幼滑，使用時非常舒適。

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