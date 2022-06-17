太古城中心 x《迷你兵團2》　期間限定店+Minions見面會+購物賞｜活動情報

太古城中心即日至7月31日舉行「壞蛋練成武道館」，場內設置多個打卡點和挑戰區遊戲[短片]，以及不同主題活動：迷你兵團期間限定店售賣過百款主題精品、Minions於7月2日及7月16日驚喜現身與大家見面，以及Minions惡搞印證收集活動。

另外，於指定商戶即日單次電子貨幣購物滿$600，並下載TAIKOO+流動應用程式及登記成為LIVE+正式會員，即可參加乙次「擴香石彩繪班」；凡於太古城中心購物滿指定金額，並下載TAIKOO+流動應用程式及登記成為LIVE+正式會員，即可換領日本高級百貨超市APITA $100現金券及太古城中心$50時裝禮券。

太古城中心x《迷你兵團2》「壞蛋練成武道館」

日期：6月17日至7月31日

時間：周一至周五：12:00pm-9:00pm

周六、周日及公眾假期：11:00am-9:00pm

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

詳情︰www.cityplaza.com

註：資料以主辦方公布為準

短片：太古城中心x《迷你兵團2》 與Minions打卡玩遊戲｜好去處

Movie Trailer：迷你兵團2

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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