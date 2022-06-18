消費券2022‧著數情報｜WeChat Pay HK X 八大商場周末消費祭四重賞 新用戶額外$50商場電子現金券
文章日期：2022年06月18日
消費券2022第二階段詳情已公布。WeChat Pay HK與新鴻基地產及信和集團旗下八大商場（觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門V city及元朗 YOHO MALL形點）合作，推出「消費祭四重賞」。八大參與商場由6月18日至7月10日期間逢周末及公眾假期將設置主題攤位推廣「消費祭四重賞」，為WeChat Pay HK用戶打造四重獎賞。第一賞「送禮大激賞」，顧客只需用WeChat Pay HK在商場單一消費滿$100，追蹤WeChat Pay及商場社交媒體，可獲贈禮品包括便攜餐具、精美雨傘、毛巾等，名額有限，先到先得。
新用戶輸入商場迎新碼賞$50商戶電子現金券
另外，WeChat Pay HK全新用戶由即日至7月31日於WeChat Pay HK輸入指定商場迎新碼（新地商場迎新碼：「SHK50」；信和集團商場迎新碼：「SINO50」），即賞價值$50商場指定商戶電子現金券。
WeChat Pay HK X 八大商場消費祭四重賞
參與商場：觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點
推廣日期：6月18日至7月10日逢周末及公眾假期
註：資料以主辦機構公布為準
第二階段消費券 實用資訊：
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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