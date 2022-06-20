Cupcake食譜：簡易版甘筍杯子蛋糕　純素無麩質｜Green Monday食譜

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

杯子蛋糕（cupcake）有不同口味，不妨試試以甘筍製作。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享簡易版甘筍杯子蛋糕食譜，純素無麩質，美味又易整。

甘筍杯子蛋糕

材料︰（6-8個分量）

製菓用米粉 120克

烘焙用杏仁粉 50克

泡打粉 6.5克

肉桂粉 1克

小紅扁豆 20-25克

甘筍 150克

無調整豆乳 130克

米油 40克

甜菜糖 55克

製法：

1. 製菓用米粉、烘焙用杏仁粉、泡打粉及肉桂粉攪拌，備用。

2. 甘筍、無調整豆乳、米油和甜菜糖放入攪拌機攪拌。

3. 以上2個步驟的材料加在一起，再加入小紅扁豆攪拌。

4. 材料放入矽膠，放進已預熱170度的焗爐，焗38至40分鐘，即成，可依個人喜好加入糖霜。留意，每次不宜放太多蛋糕入焗爐，每款焗爐力度不一，焗蛋糕時宜自行調整實際溫度及時間。

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