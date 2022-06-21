消費券2022‧BoC Pay｜BoC PayＸ友和消費券優惠 網店買$1500減$100 8月8日搶半價PS5、三折iPhone 13
文章日期：2022年06月21日
消費券2022第二階段首期將於8月7日派發，BoC Pay聯同友和YOHO為BoC Pay消費券用戶提供專屬優惠。7月1日至12月31日期間推出「友和YOHO網站限定立減優惠」，BoC Pay用戶通過友和YOHO手機版網站交易，單一消費淨額滿$1500或以上，結帳時輸入優惠碼即減$100。
另一優惠「勁賞．友得搶」，BoC Pay消費券用戶有機會以超抵價搶䐟人氣電子產品。BoC Pay消費券用戶於8月8日（晚上9時至晚上11時59分）登入友和YOHO手機網頁版網上商店，限時搶購三折優惠購買iPhone 13（限量100部），半價優惠購買PS5光碟機版（限量20部），以及以三七折優惠購買任天堂Switch遊戲主機（OLED款式）白色（限量20部）。【優惠條款詳情見p.24-26：www.bochk.com】
BoC Pay消費券網站：https://www.bochk.com/dam/more/bocpay/tc/
註：資料以主辦機構公布為準
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