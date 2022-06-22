下午茶之選｜普慶餐廳「盛夏二重奏」周末下午茶自助餐　歎多款開胃美食、即製火焰雪山及12款Movenpick雪糕甜品

位於Eaton HK的普慶餐廳（The Astor）由6月25日起推出全新的「盛夏二重奏」周末下午茶自助餐，除無限量供應12款口味的Movenpick雪糕及雪葩外，今次更增添多款特色雪糕甜品，包括現場即製的柚子火焰雪山配糖漬香橙、焗柑橘柑肉金寶配雲呢拿雪糕、三重朱古力雪糕窩夫配Kit Kat朱古力碎、72%朱古力撻配焦糖脆餅雪糕及焗檸檬芝士撻配椰子雪糕等。

此外，多款熱葷同樣添上夏日色彩，包括西式慢煮牛肋肉配烤雜菜、番茄白酒煮青口、香草烤大蝦串及蜂蜜薑汁烤魚等，當然少不了以夏日消暑解悶為題的冷盤及熱食，如鮮雜果沙律、泰式火雞生菜捲、香烤菠蘿豬肉串及菠蘿炒飯等，以及一系列輕食前菜。客人更可無限暢飲兩款夏日特飲：柚子熱情果芒果雪葩梳打（經典黃牛）及雙檸青瓜梳打，過一個涼浸浸的夏日。

「盛夏二重奏」周末下午茶自助餐@普慶餐廳

供應期：6月25日起（星期六、日及公眾假期）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：每位$258（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號B1樓層

電話：2710 1901

網址：www.theastorhk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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