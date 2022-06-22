下午茶之選：雪花秀 X Tea WG　歎韓式主題下午茶獲贈護膚品　限額1000人

Tea WG聯乘雪花秀，即日至8月31日推出夏日限定「參動養肌」二人下午茶，以茶香入饌，配上泡菜、韓國牛肉、柑橘、香梨等韓國特色食材，為味蕾帶來充滿韓feel的味覺之旅。美點包括西班牙辣肉腸水牛芝士泡菜炸燉飯球配煙熏伯爵茶韓式辣酱、生拌韓國牛肉他他多士伴以融入茶花女茗茶梨汁、鴨肝醬芒果啫喱配柑橘茶香橙果醬、松葉蟹蟹肉配椰菜花忌廉伴三文魚籽及融入蝴蝶夫人之茶的番茄啫喱、蜜糖茶茶香慕斯配韓國香梨杏仁海綿蛋糕搭香緹鮮忌廉、茶花女茗茶黑糖瑪德蓮、國王早餐茶茶香啫喱、韓國士多啤梨撻配杞子杏仁忌廉及Tea WG韓國之翠的吉士醬。每份下午茶套餐包括任選兩個英式鬆餅或馬芬，配搭Tea WG茶味果凍及淡忌廉。首1000名顧客惠顧「參動養肌」二人下午茶，每名顧客可獲贈雪花秀皇牌參養護膚體驗套裝一份。

雪花秀 X Tea WG夏日限定「參動養肌」下午茶

供應期：6月6日-8月31日

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位用$598（另設加一服務費）

地點：九龍塘又一城LG2樓211號舖（電話：2725 6930）

中環國際金融中心1樓1022號舖（電話：2796 2828）

註：詳情以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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