著數情報｜Haagen-Dazs夏日限定兩款雪糕特飲　6.24-26外賣買一送一

Haagen-Dazs由即日至9月30日推出4款限定雪糕特飲，除了以西瓜士多啤梨雪糕及車厘子黑莓雪糕炮製的紅粉緋緋及仲夏日夢雪糕特飲外，另外兩款西瓜士多啤梨紅茶、芒果紅桑子紅茶分別以西瓜士多啤梨及芒果紅桑子配合醇厚紅茶底調製，助你消暑解渴。顧客於6月24日至26日期間於門市惠顧紅粉緋緋或仲夏日夢外賣雪糕特飲，即可免費獲贈一杯外賣同款或另一款雪糕特飲。

Haagen-Dazs雪糕特飲外賣買一送一

適用日期：6月24日至26日

適用產品：紅粉緋緋、仲夏日夢

推廣期售價：指定雪糕特飲$69兩杯，兩杯口味毋須相同

銷售點：全線Haagen-Dazs雪糕專門店（荷里活廣場、淺水灣及荃灣廣場專門店除外）

Haagen-Dazs顧客查詢熱線：2629 6116

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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