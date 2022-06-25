「繼往開來」作品展＠香港中央圖書館　逾200藝術家新作慶回歸

香港中央圖書館正舉行「繼往開來——香港美術家慶祝香港回歸祖國25周年作品展」，即日至6月29日展出逾200名香港當代的中西畫家、雕塑家、新媒體藝術家的全新創作。展覽由中國文學藝術界聯合會香港會員總會（香港文聯）、香港美協、以及中國美術家協會香港會員分會合辦。展覽期間會舉行三場與多位當代藝術家的互動活動，包括講座對談、即場繪畫示範等。

「繼往開來」展覽＠香港中央圖書館

日期︰即日至6月29日

時間︰10:00am-8:00pm（即日至6月28日）；10:00am-4:00pm（6月29日）

地點︰香港中央圖書館地下1至5號展覽館

詳情︰hkaas.art

互動講座及活動@《繼往開來》展覽

日期︰2022年6月26日（周日）

第一場︰

時間︰11:00am-1:00pm

主題：水墨的創新與探索／中國藝術講座示範

講者：林天行、熊海、趙志軍、王秋童、黃孝逵

第二場︰

時間︰2:30pm-4:30pm

主題：油畫寫生的色與形／西方藝術講座與示範

講者：廖井梅、沈平、潘躍輝、歐陽國健

第三場︰

時間︰5:00pm-7:00pm

主題：香港藝術展望／藝術家創作心得

講者：朱達誠、周晉、何百里、馬達為、益行

其他活動情報︰

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好去處：bit.ly/3Oi4ZsE

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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