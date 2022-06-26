下午茶之選：Lady Nara X RMK  歎仿彩妝美點獲贈美妝

位於尖沙嘴的餐廳Lady Nara聯乘日本彩妝品牌RMK，即日至7月31日推出「原」美滋「泰」下午茶，鹹甜美點造型仿照彩妝系列產品。甜點有紅桑子慕斯白朱古力唇膏、茉莉花焦糖布丁、泰國青檸芝士撻、胭脂霜牛油曲奇、唇膏牛油曲奇、紅唇牛奶朱古力、棉花棒棒糖、柑桔果肉啫喱撻，還有玫瑰粉紅英式鬆餅與提子英式鬆餅，配上紅桑子果醬及奶油忌廉。鹹點則有野菌松露忌廉撻、羊奶芝士吐司配草莓果醬、迷你粉紅漢堡、香煎BBQ煙肉雞球卷、芒果蝦肉米紙卷。配上維港海景，完美融合視覺與味覺享受。惠顧「原」美滋「泰」下午茶，每人可獲贈RMK精選皇牌體驗套裝。另外，顧客可於Lady Nara的招牌打卡位藤造鞦韆區拍照，上載至個人社交平台並標籤@ladynara.hk及@rmkhongkong，完成後可獲贈$50現金券一張。

Lady Nara X RMK「原」美滋「泰」下午茶

供應期：即日-7月31日

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：兩人$458（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店

電話：2153 3730

facebook：www.facebook.com/ladynara.hk

註：詳情以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm