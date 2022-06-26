消費券商場著數情報｜恒隆旗下商場　消費滿300元可電子抽獎1次

恒隆公布7月1日起推出「消費有賞•不停抽獎」，顧客於恒隆旗下商場［Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、康怡廣場、淘大商場、中環物業 (包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈)］每消費滿300元，可獲得1次電子抽獎機會，每日抽獎上限為10次，人人有獎。獎品包括2,000,000 hello積分、Apple iPhone 13 Pro 256GB（松嶺綠色)、總值8000元恒隆電子購物禮券、DysonTP09二合一甲醛空氣清新機，任天堂Switch遊戲主機 (OLED款式) 、Marshall ACTON II無線音箱、飛利浦HD9252/81 Essential健康氣炸鍋等。推廣期內新登記之會員，可額外獲得1次電子抽獎機會。此外，hello會員以PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay、支付寶香港或八達通每消費滿300元，可獲額外200 hello積分（推廣期內最多可獲贈5次額外hello積分，共1000 hello積分）。

註：資料以主辦機構公布為準

消費券2022 實用資訊：

消費券轉會登記、新登記6月23日開始 一文集齊實用＋獎賞優惠資訊連結

PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK獎賞一覽【附連結】

PayMe、Tap＆Go、支付寶、BoC Pay、WeChat Pay領5000元消費券分兩期 新登記者分3期取1萬元消費券

八達通Q&A｜用戶要否重新登記？疑惑逐項解答【附實用連結】

八達通儲印花最高獲200元現金獎賞 轉會及新登記額外賺30元迎新獎賞

八達通領5000元消費券分3期 新登記者分4期取1萬元消費券

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

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