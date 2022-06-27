日式素便當DIY 四菜式健康有營 適合帶飯一族｜Green Monday食譜
文章日期：2022年06月27日
不少上班族都會選擇自備飯盒，註冊中醫胡玘君提供日式素便當食譜，製作一飯四菜式的便當，以素蝦醬拌飯，配搭滷汁白蘿蔔、梅子醬豆腐、麻油菠菜和黃椒芝麻葉沙律，材料豐富健康又美味，帶飯一族不妨試試。
日式素便當
菜式一：滷汁白蘿蔔
材料：
白蘿蔔 1條
甘草 3克
八角 2粒
桂皮 1條
小茴香 3克
胡椒粉、鹽 少許
水 1500毫升
製法：
1. 白蘿蔔去皮切段。
2. 煮沸水後倒入所有材料，大火煮15分鐘，轉慢火煮2小時，即成。
菜式二：梅子醬豆腐
材料：
梅子 1粒
豆腐 1盒
水 半杯
鹽、油 少許
製法：
1. 梅子取出核後磨成泥，保留梅子核，備用。
2. 豆腐加油和鹽煎2分鐘。
3. 梅子泥和梅子核加水和鹽攪拌，加入鑊中，再與豆腐同煮1分鐘，即成。
菜式三：麻油菠菜
材料︰
菠菜 70克
芝麻 少許
麻油 少許
鹽 少許
製法：
1. 菠菜洗淨，放芝麻落鑊炒10秒，備用。
2. 菠菜加水及鹽煮2分鐘，灑上芝麻，即成。
菜式四：黃椒芝麻葉沙律
材料︰
黃椒 1小個
芝麻葉 10克
柚子蜜 半匙
鹽 少許
橄欖油 少許
製法︰
1. 柚子蜜、鹽和橄欖油調勻成柚子沙律汁。
2. 黃椒洗淨切絲，加入芝麻葉及柚子沙律汁拌勻，即成。
素蝦醬拌飯
材料︰白飯 1碗、素蝦醬 1茶匙、白酒 2茶匙
製法︰白飯落鑊，素蝦醬和白酒拌勻後加入白飯煮2分鐘，即成。
帶飯／自備飯盒 實用資訊：
【Green Monday素菜食譜】︰link.mingpao.com/57602.htm
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