日式素便當DIY　四菜式健康有營　適合帶飯一族｜Green Monday食譜

不少上班族都會選擇自備飯盒，註冊中醫胡玘君提供日式素便當食譜，製作一飯四菜式的便當，以素蝦醬拌飯，配搭滷汁白蘿蔔、梅子醬豆腐、麻油菠菜和黃椒芝麻葉沙律，材料豐富健康又美味，帶飯一族不妨試試。

日式素便當

菜式一：滷汁白蘿蔔

材料：

白蘿蔔 1條

甘草 3克

八角 2粒

桂皮 1條

小茴香 3克

胡椒粉、鹽 少許

水 1500毫升

製法：

1. 白蘿蔔去皮切段。

2. 煮沸水後倒入所有材料，大火煮15分鐘，轉慢火煮2小時，即成。

菜式二：梅子醬豆腐

材料：

梅子 1粒

豆腐 1盒

水 半杯

鹽、油 少許

製法：

1. 梅子取出核後磨成泥，保留梅子核，備用。

2. 豆腐加油和鹽煎2分鐘。

3. 梅子泥和梅子核加水和鹽攪拌，加入鑊中，再與豆腐同煮1分鐘，即成。

菜式三：麻油菠菜

材料︰

菠菜 70克

芝麻 少許

麻油 少許

鹽 少許

製法：

1. 菠菜洗淨，放芝麻落鑊炒10秒，備用。

2. 菠菜加水及鹽煮2分鐘，灑上芝麻，即成。

菜式四：黃椒芝麻葉沙律

材料︰

黃椒 1小個

芝麻葉 10克

柚子蜜 半匙

鹽 少許

橄欖油 少許

製法︰

1. 柚子蜜、鹽和橄欖油調勻成柚子沙律汁。

2. 黃椒洗淨切絲，加入芝麻葉及柚子沙律汁拌勻，即成。

素蝦醬拌飯

材料︰白飯 1碗、素蝦醬 1茶匙、白酒 2茶匙

製法︰白飯落鑊，素蝦醬和白酒拌勻後加入白飯煮2分鐘，即成。

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