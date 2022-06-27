酷熱防中暑｜天文台提醒防中暑 醫生中醫營養師各有方法
文章日期：2022年06月27日
天氣酷熱，天文台提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱引起不適。本文綜合醫生、中醫及營養師提供的預防中暑方法或個人心得，供讀者參考。
家庭醫生建議：
．衣──穿寬鬆、較薄身的衣服，令汗水較易揮發；選擇淺色衣著，可反射太陽的熱輻射；
．食──補充足夠水分；
．住──保持室內空氣流通，可人工調節環境溫度（如開冷氣）；
．行──避免在空曠地方暴曬，亦避免烈日下進行太劇烈的運動。
老人科專科醫生建議：
．保持水分充足，避免暴曬；
．咖啡因、酒精易令人脫水，感口渴時不宜飲相關飲品；
．留意小便顏色是否偏深黃，若是則代表身體水分不足，需要補充；
．在室內也要留意中暑風險，尤其環境通風不好、侷促，又或部分長者因節儉或怕着涼而不願開冷氣；應保持良好通風，開窗、開風扇，或適量開冷氣。
中醫心得：
．避免10am-3pm在外曬太陽；
．定時飲水，可能每隔一至兩小時就要飲水補充水分。
詳情：家長怎防小朋友中暑？中醫徐澤昌：10am-3pm避免在外曬太陽、定時飲水
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