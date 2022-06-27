酷熱防中暑｜天文台提醒防中暑　醫生中醫營養師各有方法

天氣酷熱，天文台提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱引起不適。本文綜合醫生、中醫及營養師提供的預防中暑方法或個人心得，供讀者參考。

家庭醫生建議：

．衣──穿寬鬆、較薄身的衣服，令汗水較易揮發；選擇淺色衣著，可反射太陽的熱輻射；

．食──補充足夠水分；

．住──保持室內空氣流通，可人工調節環境溫度（如開冷氣）；

．行──避免在空曠地方暴曬，亦避免烈日下進行太劇烈的運動。

詳情：家庭醫生劉浩濂：別介意出汗、保持心情愉悅

老人科專科醫生建議：

．保持水分充足，避免暴曬；

．咖啡因、酒精易令人脫水，感口渴時不宜飲相關飲品；

．留意小便顏色是否偏深黃，若是則代表身體水分不足，需要補充；

．在室內也要留意中暑風險，尤其環境通風不好、侷促，又或部分長者因節儉或怕着涼而不願開冷氣；應保持良好通風，開窗、開風扇，或適量開冷氣。

詳情：醫生提醒：長者排汗差 室內侷促增中暑風險

中醫心得：

．避免10am-3pm在外曬太陽；

．定時飲水，可能每隔一至兩小時就要飲水補充水分。

詳情：家長怎防小朋友中暑？中醫徐澤昌：10am-3pm避免在外曬太陽、定時飲水

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防中暑／飲水 實用資訊：

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