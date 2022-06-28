花悅滿城｜短片遊沙田公園　生日主題園圃+賞花【多圖展示不同花卉】

慶祝回歸25年，康文署推展「花悅滿城」計劃，其中沙田公園以生日為主題，擺設巨型生日蛋糕、糖果和甜甜圈造型花藝裝置，以及巨型積木版康文署吉祥物裝置。明報電子平台組記者以短片帶大家參觀沙田公園的生日主題園圃及欣賞不同花卉，包括石斛蘭、繡球、雞冠花、大紅花及香彩雀等。短片：bit.ly/3njF0W7

康文署「花悅滿城」計劃分階段推展至10月，全港各區公園及個別地點分階段美化園景，例如設置色彩繽紛的花海、花牆、主題園圃、迷宮花園，以及美化路旁園地，種植具觀賞價值的花卉和特色植物。

生日主題園圃@沙田公園

日期︰即日至8月7日

時間︰上午6時半至晚上11時

地點︰沙田公園

「花悅滿城」網址：www.bat.gov.hk

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其他活動情報︰

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好去處：bit.ly/3A342QU

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