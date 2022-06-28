螢火蟲知多啲：香港曲翅螢、邊褐端黑螢、穹宇螢

本港夏季可觀賞到的其中三種螢火蟲。（B仔自然教室facebook圖片／明報製圖）

螢火蟲於日落後開始活躍，大部分成蟲只活躍1至2小時。漁護署提醒，螢火蟲易受人為干擾，市民觀看螢火蟲宜遵守螢火蟲觀看守則，減少干擾螢火蟲及其棲息地。

本港夏季可觀賞到的其中三種螢火蟲：

1. 香港曲翅螢

香港曲翅螢（學名：Pteroptyx maipo）是在香港首次發現的螢火蟲，成蟲特徵為橙褐色的前胸背板、橙褐色的鞘翅（鞘翅指特化成硬鞘的前翅）、黑色的鞘翅端部及橙褐色的脛節。香港曲翅螢雌雄成蟲相似，但雌蟲的腹部只有一個發光器。雄蟲複眼較大，有兩個發光器，鞘翅端部內摺。成蟲4月開始出現，直至夏末，主要棲息於紅樹林。

2. 邊褐端黑螢

邊褐端黑螢（學名：Abscondita terminalis）成蟲的特徵為橙褐色的前胸背板、橙褐色的鞘翅、黑色的鞘翅端部及深褐色的脛節。邊褐端黑螢雌雄成蟲相似，但雄蟲複眼較大。成蟲4月開始出現，直至夏末，多棲息於較開闊的濕草地。

3. 穹宇螢

穹宇螢（學名：Pygoluciola qingyu）是香港常見及分佈廣泛的螢火蟲，成蟲特徵為桃紅色的前胸背板及黑色的鞘翅。穹宇螢雌雄成蟲相似，但雌蟲複眼較小，腹部只有一個發光器。成蟲4月開始出現，直至夏末，常於林地的溪澗兩旁出現。

［螢火蟲觀看守則］

螢火蟲 昔日報道：

螢火蟲沙螺洞漫天舞（2021年4月17日）

香港巿區首現螢火蟲報告 (2016年8月30日)

蜻蜓／蝴蝶／昆蟲 實用資訊：

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