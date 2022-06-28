LINE FRIENDS MEGA BROWN登陸觀塘apm　今日6pm開幕首300名顧客獲紀念品｜消費情報

LINE FRIENDS登陸觀塘apm！全新LINE FRIENDS POP-UP STORE@apm以「CUTENESS OVERLOAD」為設計主題，今日（28日）下午6時正式開業，全港唯一的MEGA BROWN亦會坐陣新店，與大家近距離接觸。開幕首日下午6時起將會向首300名進入店舖的賓客派發LINE FRIENDS特別設計的「LINE FRIENDS POP-UP STORE @apm開幕紀念 #SNAPCARD」，分為LINE FRIENDS及BT21兩個款式，每人可領取一張，每款限量150張。另外，LINE FRIENDS POP-UP STORE於開幕翌日在apm新店、銅鑼灣店及屯門店同步派發兩款SNAPCARD，每間分店每款各限量50張。

同時，店舖推出多款LINE FRIENDS自家製及跨界合作的LINE FRIENDS及BT21周邊商品，矚目新品包括首賣50隻的「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION（STANDING）」潮玩擺件及兩款全球限量各200隻的香港限定「LINE FRIENDS MEETS URDU福部屋 – BROWN系列」特別版招財貓及達摩潮玩擺件。

LINE FRIENDS POP-UP STORE@apm

開幕日期：6月28日（6:00pm起正式對外開放）

營業時間：11:00am-9:00pm

地址：觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖

客服熱線：2302 0113

註：資料以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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