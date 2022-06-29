下午茶之選：喜來登酒店 X ALBION　歎日式滋味鹹甜美點獲贈護膚品

香港喜來登酒店視佳廊聯乘日本美容護膚品牌ALBION，7月8日至8月31日推出「健膚之約下午茶」，11款鹹甜美點靈感源自ALBION皇牌健康化妝水N，並以多款日本食材巧製而成。唯美甜點包括和栗朱古力泡芙、柚子芝士蛋糕、迷你蜜柑牛乳卷，滋味鹹點則有玉子燒三文治、鴨肝焦糖燉蛋、吉列豚肉三文治，其他精緻鹹甜點包括吉列廣島炸蠔、核桃芝士多士、蜜瓜豆腐奶凍、宇治抹茶馬卡龍及自製鬆餅（鬆餅可免費添加2次）。下午茶飲品可配特調薏仁蜂蜜紅棗茶、免費升級至巴黎之花（Perrier-Jouët）香檳或自選茶茗或咖啡乙杯。

惠顧兩位用「健膚之約下午茶」，可憑卡親臨ALBION美容護膚專櫃免費換領「健康化妝水透亮美肌套裝」乙份，以及日式尊貴手部護理服務乙次（總值$1050），可與好友一同體驗服務。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

香港喜來登酒店 X ALBION「健膚之約下午茶」

供應期：7月8日至8月31日（周三至日）

供應時間：2:30pm-6:00pm

價錢：兩位$676、一位$338（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

電話：2369 1111

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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