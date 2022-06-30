小王子x九龍灣MegaBox：打卡睇手稿、期間限定店｜好去處

九龍灣MegaBox聯乘《小王子》，即日至9月4日舉行「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」活動，現場除了有《小王子》裝置和手稿複本外，亦舉辦一系列主題活動，包括期間限定店、室內市集、照片打卡服務及「小王子Fan Art Friday比賽」等。「小王子巨型玫瑰花藝」內展出的玫瑰保鮮花，將於活動後製成玫瑰保鮮花禮盒，於MegaBox Jetso eShop網上慈善義賣，義賣款項將全數轉贈匡智會。另外，在MegaBox消費滿指定金額，可換領《小王子》限量環保袋及玻璃杯，數量有限，換完即止。

「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」

日期：即日至9月4日

地點：九龍灣MegaBox L5中庭

詳情︰www.megabox.com.hk

室內市集「Le Petit Prince x LOCOLOCO 藝遊星球．小王子主題藝墟」

日期：7月1日至7月31日（逢周六、日及公眾假期）

時間：11:00am-9:00pm

地點：九龍灣MegaBox G中庭

「Le Petit Prince x Hahahaflorist」期間限定店

日期︰即日起

時間：11:00am-9:00pm

地點：九龍灣MegaBox L5

玫瑰保鮮花禮盒慈善義賣

義賣日期︰8月1日至9月30日

eShop︰eshop.megabox.com.hk

「MegaBox x Le Petit Prince」Fan Art Friday比賽

註：活動詳情以主辦機構最新公布為準

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm