小王子x九龍灣MegaBox：打卡睇手稿、期間限定店｜好去處
文章日期：2022年06月30日
九龍灣MegaBox聯乘《小王子》，即日至9月4日舉行「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」活動，現場除了有《小王子》裝置和手稿複本外，亦舉辦一系列主題活動，包括期間限定店、室內市集、照片打卡服務及「小王子Fan Art Friday比賽」等。「小王子巨型玫瑰花藝」內展出的玫瑰保鮮花，將於活動後製成玫瑰保鮮花禮盒，於MegaBox Jetso eShop網上慈善義賣，義賣款項將全數轉贈匡智會。另外，在MegaBox消費滿指定金額，可換領《小王子》限量環保袋及玻璃杯，數量有限，換完即止。
「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」
日期：即日至9月4日
地點：九龍灣MegaBox L5中庭
室內市集「Le Petit Prince x LOCOLOCO 藝遊星球．小王子主題藝墟」
日期：7月1日至7月31日（逢周六、日及公眾假期）
時間：11:00am-9:00pm
地點：九龍灣MegaBox G中庭
「Le Petit Prince x Hahahaflorist」期間限定店
日期︰即日起
時間：11:00am-9:00pm
地點：九龍灣MegaBox L5
玫瑰保鮮花禮盒慈善義賣
義賣日期︰8月1日至9月30日
eShop︰eshop.megabox.com.hk
「MegaBox x Le Petit Prince」Fan Art Friday比賽
註：活動詳情以主辦機構最新公布為準
活動情報：bit.ly/3mBqY1T
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm