SSC上水中心、將軍澳MCPOne新都城一期　三折網購電子現金券　AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通或PayMe消費全單減$20｜消費券商場著數情報

陽光房地產基金旗下的SSC上水中心購物商場、將軍澳MCPOne新都城中心一期商場，推出夏日限定「Chill Hot夏令營」，7月初至8月14日提供連串消費獎賞優惠。顧客消費滿指定金額，可參加「Chill賞．盛夏大抽獎」，隨時贏取頭獎的牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚） 連風味碳爐燒烤晚餐，或各種露營用品。另外亦有「夏日Chill住『連環賞』」，顧客於商場內消費滿$300或以上，有機會換領指定商戶$50禮券張。如消費滿$400或以上，可同時換領一張「Chill賞．盛夏大抽獎」抽獎券。eShop@Sunlight（eshop.sunlightreit.com）網上熱賣商場電子現金券，可以三折、五折或七折購買$50／$100電子現金券。此外，若以電子消費券支付工具（AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通或PayMe）消費付款，全單即時減$20。

「Chill賞．盛夏大抽獎」@SSC上水中心購物商場、將軍澳MCPOne新都城中心

顧客於推廣期內在商場消費滿$100 (憑商戶發出之即日單一正本發票單據)，可換領抽獎券1張；消費滿$200可換領抽獎券2張，每名顧客每日最多可換領抽獎券3張。

抽獎券換領日期：7月9日至8月14日

時間及地點：周一至周五：11:00am-8:00pm MCPOne G/F商場禮賓部、SSC L2商場禮賓部

周六及周日：1:00pm-8:00pm L2禮品換領處

抽獎結果公布日期：8月31日

「夏日Chill住『連環賞』」@SSC上水中心購物商場、將軍澳MCPOne新都城中心

顧客於指定日期內在商場以電子貨幣消費滿$300或以上（憑商戶發出之即日單一正本發票單據及相符之電子貨幣付款存根），有機會換領指定商戶$50禮券。每名顧客每日最多只可參與換領1次。顧客如果消費滿$400或以上，可同時換領一張「Chill賞．盛夏大抽獎」抽獎券。指定商戶禮券包括：SCC-馬拉松、Decathlon、Haagen-dazs、7-11、茶檸及Online Fashion Skincare。MCPOne-Decathlon、Haagen-dazs、無限運動及宏興單車。

日期：7月9日至8月14日逢周六周日

時間：1:00pm起（每日換領商戶禮券數量有限，送完即止）

地點：L2推廣活動攤位

eShop@Sunlight電子現金券

網址：eshop.sunlightreit.com

SSC上水中心購物商場 查詢電話：2672 6328

MCPOne新都城中心一期 查詢電話：2191 1105

facebook：www.facebook.com/SSCxMCP1

註：資料以主辦機構公布為準

消費券2022 實用資訊：

消費券轉會登記、新登記6月23日開始 一文集齊實用＋獎賞優惠資訊連結

PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK獎賞一覽【附連結】

PayMe、Tap＆Go、支付寶、BoC Pay、WeChat Pay領5000元消費券分兩期 新登記者分3期取1萬元消費券

八達通Q&A｜用戶要否重新登記？疑惑逐項解答【附實用連結】

八達通儲印花最高獲200元現金獎賞 轉會及新登記額外賺30元迎新獎賞

八達通領5000元消費券分3期 新登記者分4期取1萬元消費券

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm