將軍澳中心周末假期消費最高回贈$120　最高消費額會員可贏iPhone 13 Pro、GoPro Hero10、iPad｜消費券商場著數情報

將軍澳中心推出「7月限時賞」及「7-8月最高消費賞」兩大消費券優惠。The Point會員7月1日起逢周六、周日及公眾假期在將軍澳中心、PopDeli或PopFood以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享$120回贈；於7月1日至8月31日期間於將軍澳中心、PopDeli或PopFood商戶累積以電子貨幣消費的有效單據並成功登記積分，可參加「最高消費賞」，首10名累積最高消費金額的會員隨時贏得電子潮物，包括iPhone 13 Pro、GoPro Hero10運動相機、iPad等。

「7月限時賞」@將軍澳中心

‧即日電子消費滿$500送$30將軍澳中心餐飲電子贈券。額外賞︰於PopDeli或PopFood消費，額外賞多$10將軍澳中心餐飲電子贈券。

‧即日電子消費滿$1000送$60將軍澳中心餐飲電子贈券。額外賞︰於PopDeli或PopFood消費，額外賞多$20將軍澳中心餐飲電子贈券。

推廣期：7月1-31日逢周六、周日及公眾假期（換完即止）

時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：將軍澳中心L1會員專櫃

「7-8月最高消費賞」@將軍澳中心

推廣期：7月1日-8月31日

時間：1:00pm-10:00pm

登記積分方法：

1. 親臨將軍澳中心L1會員專櫃登記

2. 透過「新地商場」手機應用程式或微信商場帳號上載有效單據

註：資料以主辦機構公布為準

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