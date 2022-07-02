飲水4迷思：飲熱水對身體好？飲翻煲水損健康？

夏日炎炎，宜多飲水補充水分。喝水時應大口喝還是小口喝？飲用反覆煮沸的水會否影響健康？家庭醫生劉浩濂曾接受明報電子平台組訪問，解答有關飲水的迷思。

問：喝水應大口喝還是小口喝？

答：宜盡量小口喝水，可以減低因大口喝水而嗆到的可能。長者尤其須注意，若果不慎嗆到，嚴重會引致肺炎。一般來說，飲水無論大口喝還是小口喝，都不會影響人體對水分的吸收。

問：飲用熱水對身體較好？

答：不建議喝60℃以上的水或飲品，因為長時間飲用有機會增加患癌風險，例如口腔癌、食道癌。

問：飲用反覆煮沸的水會影響健康？

答：水中的硝酸鹽經加熱後可轉化為亞硝酸鹽，可能導致出現正鐵血紅蛋白血症。反覆煮沸的水有可能增加亞硝酸鹽含量，不過將食水反覆煮沸10次，每公升的亞硝酸鹽含量仍遠低於世衛建議攝取量（每公升3毫克）。

問：飯後喝冰水會致癌？

答：暫時未有醫學研究證明。水進入口腔到達胃部時，過程中已經被人體平衡水溫。即使喝冰水，到達胃部時已變暖，惟喝冰水亦要適可而止。

資料來源：明報

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