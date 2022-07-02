MOKO新世紀廣場「東鐵‧搭‧即賞」 周一至五搭東鐵過海段賞贈券 憑會展門票換領餐飲禮券｜著數情報
文章日期：2022年07月02日
旺角MOKO新世紀廣場即日起至8月31日推出「東鐵‧搭‧即賞」，搭東鐵到商場可全天候換取三重賞。第一賞：周一至五全日賞「搭‧即賞」及「6pm後．消費賞」，乘東鐵綫過海段的乘客於周一至五出示即日有效乘搭紀錄，即獲賞MOKO POP $30贈券；6時後在商場消費滿$500，可額外獲賞$50指定商戶贈券。第二賞：「逛‧即賞」：憑灣仔會議展覽中心即日門票、實體或電子入場證明，即可於MOKO換領$40餐飲贈券。第三賞：周五至日及公眾假期在金鐘（夏愨道公園）停車場泊車，乘東鐵往MOKO購物消費滿指定金額，即賞金鐘（夏愨道公園）停車場高達4小時泊車券。【詳情請瀏覽：www.moko.com.hk/promotions/erlpromotion】
「東鐵‧搭‧即賞」 @MOKO新世紀廣場
日期：即日至8月31日
地址：旺角太子道西193號
電話：2397 0790
註：資料以主辦機構公布為準
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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