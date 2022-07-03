酒店下午茶：文華東方 X XOVĒ　歎限定下午茶獲禮券換美白護膚品

香港文華東方酒店聯乘護膚品牌XOVĒ，即日至7月31日推出「XOVĒ白松露夏日下午茶」，以XOVĒ Snow White Truffle美白修護系列為靈感，巧製各式美點，甜點包括仿照系列中瓶裝煥白淨斑精華而製成的雲呢拿慕斯配白朱古力、1963文華芝士餅、菠蘿芒果蛋糕配香草脆餅、焦糖朱古力咖啡蛋糕；鹹點有法式松露芝士火腿三文治及各式三文治，再加上鬆餅伴以玫瑰花果醬及牛油忌廉，為下午茶時光畫上完美句號。推廣期間，顧客享用下午茶可獲贈禮券，在XOVĒ商店免費換領價值$800的XOVĒ美白體驗套裝。

XOVĒ白松露夏日下午茶@香港文華東方酒店

供應期：7月1日至31日

供應點：快船廊 周一至周五2:30pm-5:30pm、周六及公眾假期2:00pm-3:45pm／4:00pm-5:30pm、周日3:30pm-5:30pm

Café Causette 每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$776（另設加一服務費）

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店

查詢電話：2825 4000

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm