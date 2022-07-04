苦瓜舞茸炒雜菜+味噌湯｜日式素食譜

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

Green Monday食譜︰苦瓜舞茸炒雜菜和味噌湯（圖片由受訪者提供/明報製圖）

苦瓜適合夏天進食，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享苦瓜舞茸炒雜菜食譜，是沖繩菜式「苦瓜炒雜錦」的素食版本。苦瓜炒雜錦以炒苦瓜、豆腐、野菜及肉類製成，苦瓜舞茸炒雜菜則選用油揚，不用肉類，大家亦可依個人喜好加入豆腐，煮完放涼食更佳。菜式配合味噌湯，更添日式美味。

苦瓜舞茸炒雜菜

材料：

苦瓜 140克

甘筍 150克

蓮藕 70克

舞茸 70克

油炸腐皮 1塊

金菇 40克

麻油 適量

胡椒 適量

鹽 少許

調味醬汁：

日本柚子醋 40毫升

醬油 7毫升

素粉 2.5克

製法：

1. 苦瓜洗淨去籽，切成片，加少許鹽搓勻，置10分鐘。

2. 甘筍洗淨去皮切片，蓮藕洗淨去皮切粒，舞茸洗淨撕成小塊，油炸腐皮切小件。

3. 苦瓜出水後洗淨，用布吸乾水分。

4. 以麻油和胡椒炒香甘筍、蓮藕及舞茸，加入適量胡椒。若油分不夠，可加適量米油或橄欖油。

5. 放入金菇、苦瓜及油炸腐皮，再炒。

6. 加入調味醬汁，再略炒，即成。

味噌湯

材料︰

甘筍 30克

金菇 30克

油炸腐皮 半塊

水 500毫升

素粉 1/4茶匙

味噌 38克

製法：

1. 油炸腐皮切小件，備用。

2. 甘筍、金菇、油炸腐皮、水及素粉放入煲內開火煮。

3. 水滾後關火，加入味噌，攪拌後再開火煮，即成。

苦瓜 相關報道︰

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 蔬菜統營處教刮白色瓜瓤去苦味

中醫：白苦瓜降火功效較溫和 苦瓜榨汁沖茶飲紓眼目赤痛

Green Monday食譜︰綠苦瓜豆腐豆乳湯

消暑食譜：苦瓜薏米黃豆排骨湯

【Green Monday素菜食譜】︰link.mingpao.com/57602.htm

日式素便當DIY

甘筍杯子蛋糕

羅馬生菜味噌煮油揚 宜放涼食

小松菜蜜瓜香蕉Smoothie

杏汁珊瑚草 潤膚助延緩衰老

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm