苦瓜舞茸炒雜菜+味噌湯｜日式素食譜
文章日期：2022年07月04日
苦瓜適合夏天進食，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享苦瓜舞茸炒雜菜食譜，是沖繩菜式「苦瓜炒雜錦」的素食版本。苦瓜炒雜錦以炒苦瓜、豆腐、野菜及肉類製成，苦瓜舞茸炒雜菜則選用油揚，不用肉類，大家亦可依個人喜好加入豆腐，煮完放涼食更佳。菜式配合味噌湯，更添日式美味。
苦瓜舞茸炒雜菜
材料：
苦瓜 140克
甘筍 150克
蓮藕 70克
舞茸 70克
油炸腐皮 1塊
金菇 40克
麻油 適量
胡椒 適量
鹽 少許
調味醬汁：
日本柚子醋 40毫升
醬油 7毫升
素粉 2.5克
製法：
1. 苦瓜洗淨去籽，切成片，加少許鹽搓勻，置10分鐘。
2. 甘筍洗淨去皮切片，蓮藕洗淨去皮切粒，舞茸洗淨撕成小塊，油炸腐皮切小件。
3. 苦瓜出水後洗淨，用布吸乾水分。
4. 以麻油和胡椒炒香甘筍、蓮藕及舞茸，加入適量胡椒。若油分不夠，可加適量米油或橄欖油。
5. 放入金菇、苦瓜及油炸腐皮，再炒。
6. 加入調味醬汁，再略炒，即成。
味噌湯
材料︰
甘筍 30克
金菇 30克
油炸腐皮 半塊
水 500毫升
素粉 1/4茶匙
味噌 38克
製法：
1. 油炸腐皮切小件，備用。
2. 甘筍、金菇、油炸腐皮、水及素粉放入煲內開火煮。
3. 水滾後關火，加入味噌，攪拌後再開火煮，即成。
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